В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году

Он пояснил, что это может произойти в случае, если на промежуточных выборах в конгресс республиканцы проиграют демократам и потеряют большинство в палате представителей.

«Леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Джонсон.

Ранее Трамп назвал призывающих к импичменту демократов «радикальными леваками», которые ненавидят всё, за что стоят США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

