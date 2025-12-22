В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году
Президент США Дональд Трамп может столкнуться с импичментом в 2026 году. Об этом на фестивале AmericaFest заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Он пояснил, что это может произойти в случае, если на промежуточных выборах в конгресс республиканцы проиграют демократам и потеряют большинство в палате представителей.
«Леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Джонсон.
Ранее Трамп назвал призывающих к импичменту демократов «радикальными леваками», которые ненавидят всё, за что стоят США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
