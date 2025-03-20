Жительницу Дагестана обвинили в доведении дочери до самоубийства

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении с несовершеннолетней дочерью, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Женщине предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, доведение до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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По версии следствия, обвиняемая на протяжении длительного времени оскорбляла и унижала 15-летнюю дочь, что, как утверждается, привело к попытке суицида. Помимо этого, в феврале текущего года девушку удерживали в квартире родственника в городе Кизилюрте, где мать приковала ее металлической цепью к батарее отопления. Следователи считают, что подросток испытывала как физические, так и психические страдания.

Расследование началось после возбуждения уголовного дела по факту незаконного лишения свободы и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Позже состав обвинения был расширен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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