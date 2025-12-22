Рябков: Нормализация отношений России и США потребует немало времени
22 декабря 202517:12
Успех российско-американского диалога в настоящее время не предопределён. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что администрация бывшего лидера США Джо Байдена оставила отношения между странами «в руинах».
«Нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», - заключил дипломат.
Ранее 46-й президент США Джо Байден заявил, что 47-й глава Белого дома Дональд Трамп позорит страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему в России до сих пор продается «незамерзайка» с метанолом
- Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp
- Рябков: Нормализация отношений России и США потребует немало времени
- В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году
- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций
- Директором НИЦЭМ имени Гамалеи стал разработчик вакцины «Спутник V»
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
- В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru