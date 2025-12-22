Рябков: Нормализация отношений России и США потребует немало времени

Успех российско-американского диалога в настоящее время не предопределён. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС

Он отметил, что администрация бывшего лидера США Джо Байдена оставила отношения между странами «в руинах».

«Нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», - заключил дипломат.

Ранее 46-й президент США Джо Байден заявил, что 47-й глава Белого дома Дональд Трамп позорит страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФСергей Рябков

