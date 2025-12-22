Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС

Существенные риски столкновения России и НАТО сохраняются из-за неадекватных и враждебных действий европейских стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном

Как пишет RT, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», он подчеркнул, что Россия собирается нападать на страны Евросоюза и НАТО.

«Мы даже готовы зафиксировать это юридически», - добавил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает слов генсека НАТО Марка Рютте о якобы стремлении России к ведению войны альянсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

