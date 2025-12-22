Как пишет RT, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», он подчеркнул, что Россия собирается нападать на страны Евросоюза и НАТО.

«Мы даже готовы зафиксировать это юридически», - добавил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает слов генсека НАТО Марка Рютте о якобы стремлении России к ведению войны альянсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

