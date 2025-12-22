Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
Существенные риски столкновения России и НАТО сохраняются из-за неадекватных и враждебных действий европейских стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как пишет RT, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», он подчеркнул, что Россия собирается нападать на страны Евросоюза и НАТО.
«Мы даже готовы зафиксировать это юридически», - добавил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает слов генсека НАТО Марка Рютте о якобы стремлении России к ведению войны альянсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
- В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
- Бикбаев развеял миф о том, что театры не могут приносить больших денег
- Депутаты от КПРФ призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
- Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского
- Юрист констатировала, что наличие детей не укрепляет брак
- Россиян пообещали избавить от некачественной «незамерзайки»
- На что жить: Молодые актеры уходят из театров из-за невысоких зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru