Депутаты от КПРФ призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

В обращении, направленном мэру столицы Сергею Собянину, они указали, что Дзержинский является историческим герой России, который олицетворяет «верность Родине, преданность народу и идеалам справедливости».

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что свержение памятника Дзержинскому, произошедшее в августе 1991 года, стало «торжеством антигосударственных прозападных сил».

«Вернуть памятник Дзержинскому на его законное место - значит восстановить историческую справедливость... московские власти получат возможность войти в историю», - подчеркнул депутат.

Ранее глава Минкультуры ДНР Михаил Желтяков заявил, что памятник композитору Сергею Прокофьеву, который был эвакуирован российскими военными из села Красное, отреставрируют и установят в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

