Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций

Совет Евросоюза объявил о продлении действия антироссийских санкций. Об этом сообщает RT.

Рубио: США поставляют оружие Украине, а России достаются санкции

Речь идёт о 19 пакетах экономических санкций против России. Действовать они будут до 31 июля 2026 года.

Также в Совете ЕС заявили о введении санкций против российских судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной за якобы нарушение прав человека.

Ранее Евросоюз включил в список антироссийских санкций ещё 41 нефтяной танкер, которые якобы входят в «теневой» флот РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

