Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций
22 декабря 202516:38
Совет Евросоюза объявил о продлении действия антироссийских санкций. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о 19 пакетах экономических санкций против России. Действовать они будут до 31 июля 2026 года.
Также в Совете ЕС заявили о введении санкций против российских судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной за якобы нарушение прав человека.
Ранее Евросоюз включил в список антироссийских санкций ещё 41 нефтяной танкер, которые якобы входят в «теневой» флот РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
