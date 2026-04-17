Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев
17 апреля 202600:16
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Sky News прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев, которая произошла 16 апреля.
«Я думаю, это было ужасно», — заявил глава государства. Другие комментарии от него не последовали.
Армия России поразила контейнерный терминал на Украине и места стоянки бронированной техники. Удары по объектам нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В правительстве РФ признали, что не могут ослабить рубль
- Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки
- Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев
- МИД Чехии вызвал российского посла из-за списка производителей БПЛА для Киева
- В Туапсе после атаки БПЛА повреждены более 60 зданий
- Судно с россиянами задержали в Намибии
- Штурм предложила создать на «Госуслугах» сервис для знакомств
- Лепс пообещал перевести пять миллионов рублей пострадавшим в Дагестане
- Онколог объяснил тренировки Лерчек на фоне болезни
- Напавший на полицейских под Оренбургом оказался должником МФО