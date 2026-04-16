Штурм предложила создать на «Госуслугах» сервис для знакомств
Певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» отдельную платформу для знакомств с целью создания семьи. С таким предложением она выступила на круглом столе в Госдуме, посвященном теме отцовства, сообщает NEWS.ru.
По ее задумке, сервис под названием «Семья» позволит мужчинам и женщинам знакомиться для построения отношений и рождения детей. Предполагается, что пользователи будут размещать реальные фотографии, подробные анкеты и, возможно, медицинские данные.
Штурм объяснила необходимость проекта тем, что многие женщины сталкиваются с трудностями при выборе партнера для создания семьи и иногда принимают поспешные решения. По ее мнению, новая платформа могла бы снизить такие риски.
Она также добавила, что государство заинтересовано в развитии семейных отношений, а не в распространении одиночного материнства, и подобный сервис мог бы стать инструментом поддержки традиционной семьи, в том числе с участием специалистов, например психологов, передает «Радиоточка НСН».
