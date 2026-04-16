Судно с россиянами задержали в Намибии
Рыболовецкое судно с российскими моряками задержано в Намибии на фоне конфликта с работодателем из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщили в посольстве России.
По данным дипмиссии, речь идет о судне VENUS-1, на борту которого находятся 13 граждан России. Оно принадлежит частной намибийской компании, которая с начала 2026 года не смогла выплатить экипажу зарплату за два месяца из-за финансовых проблем.
В результате судно было арестовано и сейчас находится у причала в порту Уолфиш-Бей вместе с экипажем. Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с моряками и капитаном, а также помогают с организацией снабжения — включая топливо и продукты.
В посольстве подчеркнули, что власти Намибии не препятствуют возвращению россиян на родину, а сама ситуация не представляет угрозы их жизни и здоровью, передает «Радиоточка НСН».
