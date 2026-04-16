Напавший на полицейских под Оренбургом оказался должником МФО
Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, ранее имел долги перед микрофинансовыми организациями и не возвращал займы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о Сергее Басалаеве, задолжавшем более 170 тысяч рублей. Взысканием средств должны были заниматься судебные приставы. Также сообщается, что ранее он привлекался к ответственности за производство и хранение наркотиков и, по информации источника, занимался выращиванием запрещенных растений.
Инцидент произошел днем 16 апреля в поселке Аккермановка, куда полицейские прибыли для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Во время операции он открыл стрельбу, после чего скрылся. Один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения.
В региональном минздраве сообщили, что пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».
