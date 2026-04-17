МИД Чехии вызвал российского посла из-за списка производителей БПЛА для Киева

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге, сообщает РИА Новости.

Это произошло после публикации Минобороны РФ списка производителей беспилотных летательных аппаратов в ряде стран Европы, в том числе в Чехии и комментария заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Глава чешского внешнеполитического ведомства принял решение вызвать российского посла для разъяснения этих заявлений.

Они якобы были направлены против ряда чешских компаний, которые были определены как возможные цели российских атак.

Медведев назвал потенциальными целями для ударов поставляющие дроны Киеву заводы в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

