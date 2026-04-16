Лепс пообещал перевести пять миллионов рублей пострадавшим в Дагестане
Певец Григорий Лепс намерен направить пять миллионов рублей жителям Дагестана, оказавшимся в сложной ситуации, и выступить для них с благотворительным концертом. Об этом сообщили NEWS.ru в окружении артиста.
По словам самого исполнителя, он считает помощь пострадавшим своим гражданским долгом и готов поддержать людей не только финансово, но и личным участием. Он отметил, что сейчас важнее реальная помощь, а не публичные заявления.
Ранее спасатели доставили гуманитарный груз в отрезанные от транспортного сообщения горные районы республики. Вертолет Ми-8 привез лекарства, продукты и предметы первой необходимости.
Уточнялось, что помощь общим весом 500 кг получили жители хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла, передает «Радиоточка НСН».
