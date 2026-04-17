Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки

Европейский союз не сможет ослабить Москву, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским из-за нефтепровода «Дружба»

По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки. Премьер-министр указал, что в Брюсселе убеждены, что «через поддержку Украины ослабят Россию».

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры