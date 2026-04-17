Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки
17 апреля 202600:31
Европейский союз не сможет ослабить Москву, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.
По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки. Премьер-министр указал, что в Брюсселе убеждены, что «через поддержку Украины ослабят Россию».
Ранее Фицо заявил, что Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
