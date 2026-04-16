В Туапсе после атаки БПЛА повреждены более 60 зданий

Более 60 зданий получили повреждения в Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По его данным, повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных зданий, а также три социальных объекта. Пять частных домов полностью разрушены. Уже обследованы 43 жилых помещения, где проживают 122 человека.

Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек

В ликвидации последствий задействованы 285 человек и 71 единица техники. Для жителей пострадавших домов продолжает работать пункт временного размещения в школе №6, еще четыре семьи размещены в гостинице.

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в шести точках и не выявил превышения допустимых норм. В результате атаки в Туапсинском районе погибли два человека, еще семь пострадали. В других городах региона также зафиксированы повреждения. В Новороссийске пострадало судно, в Сочи — жилые дома и детский сад, передает «Радиоточка НСН».

