В Туапсе после атаки БПЛА повреждены более 60 зданий

Более 60 зданий получили повреждения в Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По его данным, повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных зданий, а также три социальных объекта. Пять частных домов полностью разрушены. Уже обследованы 43 жилых помещения, где проживают 122 человека.