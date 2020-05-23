В Чечне опровергли сообщения о болезни Кадырова

Глава чеченского оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что сообщения о болезни главы республики Рамзана Кадырова являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Новой газете» Кадырову пожелали выздоравливать

Ранее СМИ сообщили о том, что Кадыров находится в тяжёлом состоянии в московской больнице. По неофициальным сообщениям, он был госпитализирован с воспалением легких и подозрением на COVID-19.

Даудов назвал эти сообщения сплетнями и заявил, что Кадыров здоров. "Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", - цитирует его агентство.

Ранее, комментируя данные о госпитализации Кадырова, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил уверенность, что российские врачи сумеют вылечить главу Чечни.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры