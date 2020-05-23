В Чечне опровергли сообщения о болезни Кадырова

Ранее СМИ сообщили о том, что Кадыров находится в тяжёлом состоянии в московской больнице. По неофициальным сообщениям, он был госпитализирован с воспалением легких и подозрением на COVID-19.

Даудов назвал эти сообщения сплетнями и заявил, что Кадыров здоров. "Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", - цитирует его агентство.

Ранее, комментируя данные о госпитализации Кадырова, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил уверенность, что российские врачи сумеют вылечить главу Чечни.







