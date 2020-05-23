В Чечне опровергли сообщения о болезни Кадырова
Глава чеченского оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что сообщения о болезни главы республики Рамзана Кадырова являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о том, что Кадыров находится в тяжёлом состоянии в московской больнице. По неофициальным сообщениям, он был госпитализирован с воспалением легких и подозрением на COVID-19.
Даудов назвал эти сообщения сплетнями и заявил, что Кадыров здоров. "Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", - цитирует его агентство.
Ранее, комментируя данные о госпитализации Кадырова, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил уверенность, что российские врачи сумеют вылечить главу Чечни.
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