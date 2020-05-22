В «Новой газете» Кадырову пожелали выздоравливать

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов был краток в своем комментарии на эту новость. В эфире НСН он пожелал здоровья всем заболевшим.

«Я считаю, что всем, кто заболел, нужно пожелать здоровья и вернуться», - отметил он.