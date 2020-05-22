СМИ сообщили о тяжёлом состоянии Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на собственные источники. Ранее, по неофициальным сообщениям, он был госпитализирован с воспалением легких и подозрением на COVID-19.

По данным медицинских источников, Кадыров скорее всего подхватил инфекцию 2 – 3 недели назад. Спустя неделю после заражения он почувствовал значительное ухудшение состояния, однако посчитал, что это результат обычной острой респираторной вирусной инфекции.