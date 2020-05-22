СМИ сообщили о тяжёлом состоянии Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на собственные источники. Ранее, по неофициальным сообщениям, он был госпитализирован с воспалением легких и подозрением на COVID-19.

По данным медицинских источников, Кадыров скорее всего подхватил инфекцию 2 – 3 недели назад. Спустя неделю после заражения он почувствовал значительное ухудшение состояния, однако посчитал, что это результат обычной острой респираторной вирусной инфекции.

Экс-президент Украины: В Москве Кадырова обязательно вылечат

Сейчас он якобы помещён в одну из московских клиник с поражением не менее 50% легочной ткани.

В самой Чечне никак не комментируют подобные сообщения. Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил сегодня РБК, что Рамзан Кадыров вообще находится на территории республики, и у него якобы нет никаких проблем со здоровьем.

Айдамиров утверждает, что общался по телефону с руководителем, который держит руку на руле управления Чечнёй.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:КоронавирусЧечняАхмат Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры