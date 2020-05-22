Экс-президент Украины: В Москве Кадырова обязательно вылечат
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН скорейшего выздоровления главе Чечне Рамзану Кадырову, которого, по неподтверждённым данным, доставили на лечение в Москву.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус, сообщил Telegram-канал Baza. По информации других Telegram-каналов, у чеченского лидера диагностирована пневмония. Его доставили в Москву накануне, при этом борт Кадырова «выключил маяк» ещё под Воронежем, утверждает «СКФО Telegraph».
Комментируя данные о госпитализации Кадырова, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил уверенность, что российские врачи сумеют вылечить главу Чечни.
«В мире сейчас началось понимание того, что это не самая смертельная болезнь. То есть люди излечиваются. Сейчас у нас в Украине заболело за сутки 420 человек, а вылечилось 358. То есть сколько заболевает, почти столько же и вылечивается. Я говорю это не случайно, а потому, что верю в то, что в России и тем более в Москве достаточно серьёзная лечебная база, квалифицированные врачи, которые обязательно вылечат Кадырова. И я бы пожелал, чтобы это произошло как можно быстрее», - сказал он.
Между тем, официальных подтверждений о госпитализации Кадырова не было. Руководитель ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев сообщил, что глава Чечни лично контролирует работу штаба по борьбе с коронавирусом в республике.
О госпитализации Кадырова в Москве написали «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на свои источники. Неназванный собеседник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что на госпитализации Кадырова в ЦКБ в Москве якобы настоял президент Владимир Путин. По его сведениям, COVID-19 пока не подтверждён, идёт плановое лечение от пневмонии.
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