В Тамбовской области режим нерабочих дней не будет продлеваться

Власти Тамбовской области объявили, что режим нерабочих дней не будет продлеваться с 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Режим нерабочих дней действовал в области с 30 октября по 7 ноября. Нерабочие дни были объявлены на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Согласно информации с сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в Тамбовской области составляет 47,3%.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТамбовКоронавирус
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