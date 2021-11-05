В Тамбовской области режим нерабочих дней не будет продлеваться
5 ноября 202121:32
Власти Тамбовской области объявили, что режим нерабочих дней не будет продлеваться с 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Режим нерабочих дней действовал в области с 30 октября по 7 ноября. Нерабочие дни были объявлены на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Согласно информации с сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в Тамбовской области составляет 47,3%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru