В Белоруссии заблокировали российский сайт о технологиях
10 февраля 202213:52
В Белоруссии заблокировали российский сайт tjournal.ru, который пишет о технологиях, соцсетях и новостях из самых разных сфер.
Сайт внесли в список блокировки 9 февраля на основании решения Министерства информации Белоруссии.
Ранее власти Белоруссии заблокировали на сайт немецкой вещательной организации Deutsche Welle (DW).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров
- Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной
- Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru