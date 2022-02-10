В Белоруссии заблокировали российский сайт о технологиях

В Белоруссии заблокировали российский сайт tjournal.ru, который пишет о технологиях, соцсетях и новостях из самых разных сфер.

Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Сайт внесли в список блокировки 9 февраля на основании решения Министерства информации Белоруссии.

Ранее власти Белоруссии заблокировали на сайт немецкой вещательной организации Deutsche Welle (DW).

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Блокировка СайтовБелоруссия
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