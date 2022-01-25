Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Ранее личный кабинет на сайте Роскомнадзора появился и у соцсети TikTok в соответствии с законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

Закон «о приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица для взаимодействия с российскими регуляторами. В случае невыполнения доступ к социальной сети может быть ограничен или заблокирован.

