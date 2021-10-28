Сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии

Белорусский союз журналистов (БСЖ) в своём Telegram-канале заявил, что власти Белоруссии заблокировали на сайт немецкой вещательной организации Deutsche Welle (DW).

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В сообщении говорится, что блокировка портала осуществлена «в соответствии с решением министерства информации Белоруссии».

«DW особо отметился сериями пропагандистских материалов о ситуации в Белоруссии в 2020-ом. В частности ресурс распространял фейки об «исчезнувших и изнасилованных», «принудительном увольнении» из Белтелерадиокомпании, «десанте» российских медийщиков с RT и другие», - отметили в БСЖ.

Ранее Роскомнадзор дополнил реестр социальных сетей сервисами Telegram и LiveJournal («Живой журнал»), которые отныне обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: flickr.com
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