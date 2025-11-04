СМИ: Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна

Уточняется, что из-за сильнейшего ветра и ливня за последние сутки были отменены более 80 рейсов, на острове эвакуировано более 150 тысяч человек.

«Туристам пришлось менять билеты на более поздние даты. Также россияне обеспокоены возможными штрафами за пребывание в стране дольше разрешённых 30 дней», - говорится в сообщении.

Ранее несколько сотен российских туристов не смогли вовремя покинуть китайский остров Хайнань на фоне влияния тайфуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

