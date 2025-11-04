СМИ: Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна
Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канала Baza.
Уточняется, что из-за сильнейшего ветра и ливня за последние сутки были отменены более 80 рейсов, на острове эвакуировано более 150 тысяч человек.
«Туристам пришлось менять билеты на более поздние даты. Также россияне обеспокоены возможными штрафами за пребывание в стране дольше разрешённых 30 дней», - говорится в сообщении.
Ранее несколько сотен российских туристов не смогли вовремя покинуть китайский остров Хайнань на фоне влияния тайфуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна
- Норвегия намерена модернизировать границу с Россией
- СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован
- Фильм «Горыныч» с Александром Петровым собрал более миллиарда рублей
- Путин поручил рассмотреть вопросы развития добычи редкоземельных металлов
- Главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» умер во время матча
- Ушла из жизни трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд
- При взрыве газового баллона в Верховном суде Пакистана пострадали 15 человек
- Силуанов заявил, что Россия и Китай ведут 99,1% расчетов в рублях и юанях
- В РФ предрекли подорожание крепкого импортного алкоголя на 20% из-за роста пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru