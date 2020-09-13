В Белоруссии открыт огонь около домов чиновников, где собрались протестующие
В Белоруссии около поселка «Дрозды», в котором живут минские чиновники, раздались выстрелы в воздух. Предупредительные выстрелы сделаны после того, как резко увеличилось число участников одной из протестующих колонн, сообщает «Интерфакс».
Данных о характере оружия и пострадавших нет.
Отмечается, что протестующие прибыли к поселку чиновников из центра Минска, где собрались несколько многочисленных колонн. По данным агентства, несанкционированная акция в белорусской столице насчитывает более 150 тысяч участников.
Акции протеста проходят в Белоруссии также в Бресте и Гомеле, сообщают СМИ.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что на несанкционированных акциях в Минске задержаны около 250 человек.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru