В Минске начались массовые задержания митингующих на проспекте Независимости

Ранее стало известно, что уже несколько человек задержаны сотрудниками органов правопорядка.

«Есть задержания в рамках административного процесса, за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Задержаны несколько человек», - уточнила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Участникам несанкционированных протестных акций в Белоруссии грозит административная ответственность в виде штрафов в размере 30 базовых величин (около 810 белорусских рублей, или свыше 300 долларов по действующему курсу), а также административный арест. Силовики призываю белорусов не принимать участие в массовых мероприятиях, не согласованных с властями.

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.



