В Белгородской области ВСУ обстреляли промышленный объект

«Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - отметил он.

Ранее в воскресенье Гладков также сообщил, что в регионе действие «желтого» уровня террористической опасности продлено до 21 ноября. В этот период также запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты.

