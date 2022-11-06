В Белгородской области ВСУ обстреляли промышленный объект

Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 6 октября.

ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области

«Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - отметил он.

Ранее в воскресенье Гладков также сообщил, что в регионе действие «желтого» уровня террористической опасности продлено до 21 ноября. В этот период также запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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