В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне

По его словам, происходящее в секторе Газа нельзя назвать антитеррористической операцией или освобождением заложников: «Это война на уничтожение жилых домов, школ, больниц и всей инфраструктуры». Вместе с ним в Россию прибыли его супруга Елена Моисеева, четверо детей и трое внуков.

В МИД РФ ранее сообщили, что представительство России при Палестинской национальной администрации совместно с посольством в Иордании помогли покинуть зону боевых действий 50 россиянам и их родственникам, передает «Радиоточка НСН».

