В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне
Первая семья граждан России, выехавших из сектора Газа при содействии российских дипломатов, прилетела вечером 18 сентября в московский аэропорт Домодедово, сообщает РИА Новости.
Среди прибывших — хирург Сами Абу Снима. Он отметил, что долго не хотел уезжать, однако был вынужден принять решение после того, как получил огнестрельное ранение и больше не мог работать в больнице.
По его словам, происходящее в секторе Газа нельзя назвать антитеррористической операцией или освобождением заложников: «Это война на уничтожение жилых домов, школ, больниц и всей инфраструктуры». Вместе с ним в Россию прибыли его супруга Елена Моисеева, четверо детей и трое внуков.
В МИД РФ ранее сообщили, что представительство России при Палестинской национальной администрации совместно с посольством в Иордании помогли покинуть зону боевых действий 50 россиянам и их родственникам, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru