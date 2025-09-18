Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку

Президент США Дональд Трамп снова перепутал Армению и Албанию, упоминая урегулирование конфликта с Азербайджаном.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс он заявил, что Вашингтон «обеспечил мир между Азербайджаном и Албанией». По его словам, это противостояние «длилось многие годы».

Трамп раскрыл свою роль в примирении «Абебайджана с Албанией»

12 сентября американский лидер допустил аналогичную оговорку в интервью телеканалу Fox News, также упомянув Албанию вместо Армении.

8 августа в Вашингтоне Трамп провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита состоялись двусторонние встречи, а также трехсторонний саммит, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АзербайджанАрменияДональд Трамп

