Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку
Президент США Дональд Трамп снова перепутал Армению и Албанию, упоминая урегулирование конфликта с Азербайджаном.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс он заявил, что Вашингтон «обеспечил мир между Азербайджаном и Албанией». По его словам, это противостояние «длилось многие годы».
12 сентября американский лидер допустил аналогичную оговорку в интервью телеканалу Fox News, также упомянув Албанию вместо Армении.
8 августа в Вашингтоне Трамп провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита состоялись двусторонние встречи, а также трехсторонний саммит, передает «Радиоточка НСН».
