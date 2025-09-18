Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку

Президент США Дональд Трамп снова перепутал Армению и Албанию, упоминая урегулирование конфликта с Азербайджаном.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс он заявил, что Вашингтон «обеспечил мир между Азербайджаном и Албанией». По его словам, это противостояние «длилось многие годы».