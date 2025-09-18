Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение тарифных ограничений является исключительным правом Вашингтона.

Выступая на встрече с представителями бизнеса в Великобритании, американский лидер подчеркнул, что пошлины приносят стране триллионы долларов и «оказывают крайне благотворное влияние на экономику». По его словам, «в нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться».

Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ

Во встрече также участвовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С 16 сентября Трамп находится с визитом в Великобритании. Накануне он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
