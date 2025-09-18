В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы

В одной из школ Острогожского района Воронежской области задержали подростка, проникшего в здание с молотком, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным властей, в момент происшествия входные двери были открыты — ученики направлялись в столовую, расположенную в соседнем корпусе.