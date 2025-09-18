В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы
В одной из школ Острогожского района Воронежской области задержали подростка, проникшего в здание с молотком, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По данным властей, в момент происшествия входные двери были открыты — ученики направлялись в столовую, расположенную в соседнем корпусе.
Оружие у подростка отобрали дежурный сотрудник, преподаватель физкультуры и водитель школьного автобуса. Директор тем временем нажал «тревожную кнопку», после чего школьников эвакуировали, а двери заблокировали.
На место вызвали полицию, юношу доставили в отдел ОМВД. Позже выяснилось, что он ранее учился в этой школе, но сейчас проживает в другом регионе. В региональном Минобразования действия сотрудников школы назвали правильными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне
- В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы
- В России предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам
- Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку
- «Хождение по минам»: Войтинский о влиянии артистов на промо фильмов
- Кардиолог дал совет, как легче пережить магнитную бурю
- Путин обсудил с лидерами думских фракций ситуацию на фронте
- СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций
- В США трагически погиб актер из сериалов «Зачарованные» и «Главный госпиталь»
- Суд вернул государству имущество издательства «Музыка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru