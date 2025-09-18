В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы

В одной из школ Острогожского района Воронежской области задержали подростка, проникшего в здание с молотком, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным властей, в момент происшествия входные двери были открыты — ученики направлялись в столовую, расположенную в соседнем корпусе.

Оружие у подростка отобрали дежурный сотрудник, преподаватель физкультуры и водитель школьного автобуса. Директор тем временем нажал «тревожную кнопку», после чего школьников эвакуировали, а двери заблокировали.

На место вызвали полицию, юношу доставили в отдел ОМВД. Позже выяснилось, что он ранее учился в этой школе, но сейчас проживает в другом регионе. В региональном Минобразования действия сотрудников школы назвали правильными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ШколаВоронеж

