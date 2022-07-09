В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 24 июля.
«До 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», - написал глава региона.
Гладков предупредил, что в этот период запрещен запуск петард, фейерверков и салютов.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 3 июля.
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