В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 24 июля.

Стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти

«До 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», - написал глава региона.

Гладков предупредил, что в этот период запрещен запуск петард, фейерверков и салютов.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 3 июля.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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