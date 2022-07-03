Стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти
В Белгороде после обстрела города число погибших увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Еще двое погибших были обнаружены спасателями во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского, уточняет Газета.ru.
Ранее губернатор Белгородской области губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате серии громких звуков в Белгороде, ставшими следствие обстрела Белгорода с украинской стороны, три человека погибли, ещё четверо получили травмы.
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