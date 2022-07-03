Стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти

Еще двое погибших были обнаружены спасателями во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского, уточняет Газета.ru.

Ранее губернатор Белгородской области губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате серии громких звуков в Белгороде, ставшими следствие обстрела Белгорода с украинской стороны, три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

