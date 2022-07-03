СК возбудил уголовное дело в связи с обстрелом Белгорода ВСУ

Следствие будут вести в связи с убийством и покушением на убийство людей.

«Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 "Убийство двух и более лиц", ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц», - отмечает пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет проведет ряд экспертиз в рамках уголовного дела. Ведутся работа по установлению украинских силовиков, причастных к обстрелу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил гибель четырех человек в Белгороде и четырех пострадавших в результате ночного обстрела Белгорода ВСУ. Позже стало известно еще о двоих пропавших без вести.

