В Белгороде продлили приостановку работы ТРЦ из-за угрозы обстрелов

По его словам, решение принято из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут. Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше», - написал градоначальник.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

