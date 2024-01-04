В Белгороде продлили приостановку работы ТРЦ из-за угрозы обстрелов
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале заявил, что приостановка работы всех крупных торговых центров города продлена до 5 января включительно.
По его словам, решение принято из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут. Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше», - написал градоначальник.
Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru