В Белгороде продлили приостановку работы ТРЦ из-за угрозы обстрелов

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале заявил, что приостановка работы всех крупных торговых центров города продлена до 5 января включительно.

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По его словам, решение принято из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут. Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше», - написал градоначальник.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:Торговые ЦентрыОбстрелВСУБелгород

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