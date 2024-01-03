МИД Франции счел удары ВСУ по Белгороду «законной обороной»
Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, пишет РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции удары ВСУ по Белгороду назвали «законной обороной». МИД республики полагает, что Киев действует в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Постоянное представительство РФ при ОБСЕ в своем Telegram заявило, что отказом осудить удар по Белгороду организация заняла сторону Украины, передает «РЕН ТВ».
ВСУ нанесли удар по Белгороду 30 декабря. Погибли 25 человек, среди них пять — дети. Ранения получили свыше 100 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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