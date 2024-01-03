МИД Франции счел удары ВСУ по Белгороду «законной обороной»

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, пишет РИА Новости.

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Во внешнеполитическом ведомстве Франции удары ВСУ по Белгороду назвали «законной обороной». МИД республики полагает, что Киев действует в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Постоянное представительство РФ при ОБСЕ в своем Telegram заявило, что отказом осудить удар по Белгороду организация заняла сторону Украины, передает «РЕН ТВ».

ВСУ нанесли удар по Белгороду 30 декабря. Погибли 25 человек, среди них пять — дети. Ранения получили свыше 100 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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