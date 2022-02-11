Трамп назвал фейком смыв документов в унитаз

Сообщения о том, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп смывал документы в унитаз, является фейком, заявила пресс-служба политика.

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«Кроме того, еще одна фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз — не соответствует действительности и выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге», — сказано в сообщении.

Ранее портал Axios заявил, что экс-президент смывал важные документы в унитаз своей резиденции.

Ранее Трамп раскритиковал действующее руководство страны, заявив, что Соединенные Штаты «катятся к чертям».

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ФОТО: MEDIAPUNCH/REX/SHUTTERSTOCK
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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