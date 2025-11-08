В базу «Миротворца» внесли 25 российских детей двух и трех лет

Сразу 25 малолетних детей из России внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян

Отмечается, что малышей 2022 и 2023 года рождения включили в базу за «сознательное нарушение границы» и покушение на территориальную целостность и суверенитет. Семи из 25 детей два года, остальным - по три.

Ранее на «Миротворец» внесли данные 13 несовершеннолетних россиян в возрасте от девяти до 17 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДетиУкраинаМиротворец

Горячие новости

Все новости

партнеры