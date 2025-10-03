В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян

Бывшего футболиста и тренера московского «Спартака» Никиту Симоняна включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России).

По данным портала, спортсмен обвиняется в «покушении на суверенитет и целостность» Украины.

Никите Симоняну 98 лет. Экс-футболист - лучший бомбардир в истории «Спартака», на его счету 160 голов. Игрок четыре раза становился чемпионом СССР, вместе со сборной страны он выиграл Олимпийские игры 1956 года.

Ранее в базу «Миротворца» попала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

