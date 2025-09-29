Сразу 13 несовершеннолетних россиян попали в базу «Миротворца»
В базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) попали сразу 13 несовершеннолетних россиян. Об этом пишет RT.
Уточняется, что самому младшему из детей всего девять лет. Также в базу включили по двое ребят в возрасте 11, 12 и 14 лет, одного 16-летнего подростка и пятерых 17-летних россиян.
Владельцы сайта обвинили несовершеннолетних россиян в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее в базу «Миротворца» попала двухлетняя Эмилия из России, которая якобы «сознательно нарушила» госграницу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова заявила, что россияне способны прожить до 120 лет
- В пещерном страхе: Санду в Молдавии победила на запугивании граждан войной
- Льюис Хэмилтон заявил о смерти любимой собаки
- В Малом театре поддержали отказ «Золотой маски» от актерских номинаций
- Геймеры выбирают «дешевые клубы» вместо домашних консолей
- СМИ: Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ имени Горького
- Сразу 13 несовершеннолетних россиян попали в базу «Миротворца»
- Трамп заявил о намерении ввести пошлины на зарубежные фильмы и мебель
- Заработают все: Билетные сервисы хотят отменить ограничение наценки в 10%
- Аксенов заявил о заморозке цен на топливо в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru