Сразу 13 несовершеннолетних россиян попали в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) попали сразу 13 несовершеннолетних россиян. Об этом пишет RT.

Блогер Влад Бумага попал в базу сайта «Миротворец»

Уточняется, что самому младшему из детей всего девять лет. Также в базу включили по двое ребят в возрасте 11, 12 и 14 лет, одного 16-летнего подростка и пятерых 17-летних россиян.

Владельцы сайта обвинили несовершеннолетних россиян в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в базу «Миротворца» попала двухлетняя Эмилия из России, которая якобы «сознательно нарушила» госграницу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:УкраинаРоссиянеНесовершеннолетниеДети

