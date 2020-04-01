В Башкирии ввели ограничения на продажу алкоголя в период самоизоляции
Власти Башкирии с 1 апреля ввели ограничения на продажу алкоголя на период действия режима полной самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Фейсбуке.
Продавать алкоголь на территории республики запрещается с 18:00 до 10:00. Нельзя спиртное в эти часы будет купить также в пивных заведениях, кафе и ресторанах.
«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут», - цитирует Ura.ru Хабирова.
Власти Башкирии также ужесточат меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.
Аналогичные меры вводятся и в Карелии, где алкоголь разрешат продавать алкоголь только с 10:00 до 14:00. Накануне полный запрет на продажу алкоголя до 6 апреля ввели в четырех районах Якутии.
Как отмечает РБК, в период с 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах почти на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период пандемии коронавируса. По его словам, убеждение в том, что спиртное способно защитить организм от коронавирусной инфекции - не более, чем миф.
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