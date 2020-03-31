Минздрав: От спиртных напитков во время пандемии COVID-19 лучше отказаться

Жителей России призвали не употреблять алкоголь в период распространения коронавирусной инфекции. Как пишет “Газета.ру”, об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, действенность обеззараживания организма с помощью спиртного является мифом.

Брюн отметил, что можно вымыть руки любым спиртным напитком и они будут чистыми. Это действительно так. Но, если алкогольные напитки употреблять внутрь, эта схема работает отнюдь не так: при обеззараживании пищевода, глаза, нос и дыхательные пути, по-прежнему, остаются зараженными.

Кроме того, нарколог подчеркнул, что в условиях пандемии алкоголь противопоказан, поскольку любой алкоголь вызывает токсическое действие.