В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями избил подростков

В интернете появились видеокадры, на которых видно, как местный предприниматель вместе с сыновьями нападает на школьников. По словам очевидцев, каждого по очереди избивали толпой. Все пострадавшие подростки боялись подавать заявления в правоохранительные органы, так как эта банда в Иглине орудует несколько лет, а все их деяния остаются безнаказанными.

Бизнесмен проезжал на машине мимо школьников и ему послышалось, что они крикнули ему вслед оскорбление. Злоумышленник вместе с сыновьями устроил расправу. Несмотря на запугивания, пострадавшие позже написали заявление в полицию.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту издевательств сверстников над одним из учеников школы в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

