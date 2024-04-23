В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями избил подростков
В Башкирии Следственный комитет проводит проверку после избиения подростков бизнесменом, сообщает «РЕН ТВ».
В интернете появились видеокадры, на которых видно, как местный предприниматель вместе с сыновьями нападает на школьников. По словам очевидцев, каждого по очереди избивали толпой. Все пострадавшие подростки боялись подавать заявления в правоохранительные органы, так как эта банда в Иглине орудует несколько лет, а все их деяния остаются безнаказанными.
Бизнесмен проезжал на машине мимо школьников и ему послышалось, что они крикнули ему вслед оскорбление. Злоумышленник вместе с сыновьями устроил расправу. Несмотря на запугивания, пострадавшие позже написали заявление в полицию.
Ранее сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту издевательств сверстников над одним из учеников школы в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru