Началась проверка после издевательств над учеником в нижегородской школе

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту издевательств сверстников над одним из учеников школы в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

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Полицейские уже установили детей-участников потасовки. Прокуратура Нижегородской области также начала проверку по факту инцидента.

Ранее было опубликовано видео, на котором подростки в коридоре били одного из школьников. В процессе проверки полицейские установят причины конфликта.

Ранее в Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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