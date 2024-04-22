Началась проверка после издевательств над учеником в нижегородской школе

Полицейские уже установили детей-участников потасовки. Прокуратура Нижегородской области также начала проверку по факту инцидента.

Ранее было опубликовано видео, на котором подростки в коридоре били одного из школьников. В процессе проверки полицейские установят причины конфликта.

Ранее в Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

