В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
Учителя информатики Добрыню Галкина избили в центре Новосибирска из-за его неформального вида. Об этом пострадавший рассказал в беседе с NEWS.ru.
Как отметил 22-летний Галкин, «до сегодняшнего дня» он работал в школе № 190. На улице к молодому человеку и его брату подошел неухоженный взрослый мужчина, поинтересовался, откуда Галкин, и начал задавать вопросы о его одежде.
«Неожиданно, в ходе разговора, он ударил мне кулаком по лицу. Мой брат обездвижил нападавшего, после чего мы начали успокаивать мужчину, чтобы он согласился дождаться сотрудников полиции. Я написал на него заявление, но сильно сомневаюсь, что идет расследование», — поделился пострадавший.
По словам Галкина, нападавший написал в пояснительной записке, что якобы «защищался» от молодых людей. Избитый учитель подчеркнул, что не нападал на оппонента.
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