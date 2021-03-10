В Австрии объяснили сравнение «Спутник V» с русской рулеткой

Слова главы австрийского регулятора Кристы Виртумер-Хохе о российской вакцине "Спутник V" не касалось безопасности и качества препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания.

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Ранее Криста Виртумер-Хохе заявила, что одобрение вакцины российского производства в Австрии будет похоже на "русскую рулетку", поскольку у страны нет достаточных данных о безопасности и эффективности препарата. При этом в австрийском ведомстве отметили, что вакцина уже проверяется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

В агентстве здравоохранения отметили, что Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее слова были неверно интерпретированы. Ранее данный инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав его "досадным". В РФПИ, который является создателем вакцины, также потребовали извинений за некорректное сравнение.

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ФОТО: sobyanin.ru
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