В Австрии объяснили сравнение «Спутник V» с русской рулеткой

Ранее Криста Виртумер-Хохе заявила, что одобрение вакцины российского производства в Австрии будет похоже на "русскую рулетку", поскольку у страны нет достаточных данных о безопасности и эффективности препарата. При этом в австрийском ведомстве отметили, что вакцина уже проверяется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

В агентстве здравоохранения отметили, что Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее слова были неверно интерпретированы. Ранее данный инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав его "досадным". В РФПИ, который является создателем вакцины, также потребовали извинений за некорректное сравнение.

