Слуцкий оценил значение юбилейного саммита Россия — АСЕАН

Юбилейный саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани станет одним из ключевых моментов для развития сотрудничества Москвы со странами региона. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Мероприятие с участием делегаций из 14 государств пройдет с 17 по 19 июня.

Парламентарий отметил, что встреча состоится на фоне меняющегося геополитического ландшафта и общей мировой турбулентности. По его словам, Россия подтвердит свою поддержку роли АСЕАН как центра баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Слуцкий также выразил уверенность, что проведение саммита развеет миф о якобы изоляции России. Депутат добавил, что мероприятие послужит укреплению не только экономических, но и гуманитарных связей с азиатскими государствами.

Глава комитета подчеркнул, что казанский саммит закрепит ведущую роль подходов к формированию многополярного миропорядка, где во главе угла стоят принципы взаимного уважения, а не одностороннего давления.

Мероприятие с участием делегаций из 14 государств пройдет с 17 по 19 июня. На полях саммита Россия-АСЕАН президент Владимир Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: asean.org
ТЕГИ:КазаньАзияРоссияЛеонид Слуцкий

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