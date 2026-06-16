Слуцкий оценил значение юбилейного саммита Россия — АСЕАН

Юбилейный саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани станет одним из ключевых моментов для развития сотрудничества Москвы со странами региона. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Мероприятие с участием делегаций из 14 государств пройдет с 17 по 19 июня.

Парламентарий отметил, что встреча состоится на фоне меняющегося геополитического ландшафта и общей мировой турбулентности. По его словам, Россия подтвердит свою поддержку роли АСЕАН как центра баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.