Российские супермаркеты лишатся импортной экзотики
Зарубежные сладости, бюджетные газировки и нишевые деликатесы в скором времени исчезнут с полок отечественных супермаркетов. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов. Это связано с ужесточением контроля за составом продуктов, удорожанием логистики и ростом бюрократической нагрузки.
По словам специалиста, первой волной оптимизации станут кондитерские изделия эконом-класса, дешевые импортные напитки и соусы. Производители этой продукции не планируют менять рецептуру, чтобы соответствовать новым жестким российским стандартам по контролю содержания сахара и трансжиров.
Следом с прилавков уйдет нишевая экзотика, включая редкие виды чипсов и малоизвестные бренды. Рост затрат на логистику делает нерентабельным перестройку производственных линий под требования РФ для небольших зарубежных фабрик, а ритейлерам невыгодно хранить на складах медленно продаваемый товар.
Также продолжится сокращение поставок премиальных европейских вин, мясных деликатесов и элитных сыров из-за падения спроса на фоне роста валютных курсов и усложнения автомобильной логистики. Кроме того, торговые сети полностью откажутся от импортных сухих завтраков, так как бюрократические издержки на маркировку через систему «Зерно» превысят доходы от продаж этой категории.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН оценил предложение ввести запрет на продажу в супермаркетах и магазинах хлеба и выпечки без упаковки.
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