Российские супермаркеты лишатся импортной экзотики

Зарубежные сладости, бюджетные газировки и нишевые деликатесы в скором времени исчезнут с полок отечественных супермаркетов. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов. Это связано с ужесточением контроля за составом продуктов, удорожанием логистики и ростом бюрократической нагрузки.

По словам специалиста, первой волной оптимизации станут кондитерские изделия эконом-класса, дешевые импортные напитки и соусы. Производители этой продукции не планируют менять рецептуру, чтобы соответствовать новым жестким российским стандартам по контролю содержания сахара и трансжиров.