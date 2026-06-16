Конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен носит исключительно личностный характер, а политики испытывают друг к другу глубокую неприязнь. Такое мнение в интервью aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Данилин отметил, что в отличие от европейских столиц, предъявляющих к Кае Каллас претензии, связанные я работой, фон дер Ляйен руководствуется личными мотивами. По мнению политолога, Кая Каллас является кривым зеркалом для Урсулы, поскольку обе очень похожи — фон дер Ляйен внучка эсэсовца, а Каллас дочь высокопоставленного чиновника советского времени, при этом мужья обеих погрязли в коррупции.