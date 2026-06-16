Политолог раскрыл причину конфликта Каллас и фон дер Ляйен

Конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен носит исключительно личностный характер, а политики испытывают друг к другу глубокую неприязнь. Такое мнение в интервью aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Данилин отметил, что в отличие от европейских столиц, предъявляющих к Кае Каллас претензии, связанные я работой, фон дер Ляйен руководствуется личными мотивами. По мнению политолога, Кая Каллас является кривым зеркалом для Урсулы, поскольку обе очень похожи — фон дер Ляйен внучка эсэсовца, а Каллас дочь высокопоставленного чиновника советского времени, при этом мужья обеих погрязли в коррупции.

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Главной причиной раздражения, как считает эксперт, стала разница в возрасте и страх действующей главы Еврокомиссии перед более молодой и перспективной политической конкуренткой. Данилин подчеркнул, что фон дер Ляйен опасается что такие политики как Каллас займут ее место, и этот страх вполне обоснован.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность сокращения полномочий Каллас и реорганизации дипломатической службы объединения. Инициатором этого процесса многие эксперты называют Урсулу фон дер Ляйен, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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