Банкир Гордович дал показания на бывшего главу МХАТа Кехмана
Совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович полностью признал вину в отмывании 2 млрд рублей и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает «Коммерсант». Финансист дал подробные показания, изобличающие соучастников преступления, среди которых оказался бывший директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман.
Соглашение со следствием было подписано еще шестого апреля 2026 года, однако защита банкира только сейчас активно использует этот аргумент для обжалования ареста. Адвокаты настаивают на переводе Гордовича из следственного изолятора под домашний арест, ссылаясь на его полное сотрудничество с правоохранительными органами.
Материалы в отношении банкира были объединены с громким уголовным делом об особо крупной растрате при реконструкции МХАТа имени Горького, возбужденным восьмого июля 2025 года. По версии следствия, с 2022 по 2024 год из бюджета на реставрацию было выделено более 2 млрд рублей, которые затем были похищены и легализованы.
Несмотря на сотрудничество со следствием, Мосгорсуд две недели назад отказал защите в смене меры пресечения. Суд учел, что Гордович, имеющий гражданство Израиля и Гренады, был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Турцию, а доводы адвокатов о наличии обратного билета не убедили служителей Фемиды.
Экс- гендиректору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет за растрату, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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