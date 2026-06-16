Банкир Гордович дал показания на бывшего главу МХАТа Кехмана

Материалы в отношении банкира были объединены с громким уголовным делом об особо крупной растрате при реконструкции МХАТа имени Горького, возбужденным восьмого июля 2025 года. По версии следствия, с 2022 по 2024 год из бюджета на реставрацию было выделено более 2 млрд рублей, которые затем были похищены и легализованы.

Несмотря на сотрудничество со следствием, Мосгорсуд две недели назад отказал защите в смене меры пресечения. Суд учел, что Гордович, имеющий гражданство Израиля и Гренады, был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Турцию, а доводы адвокатов о наличии обратного билета не убедили служителей Фемиды.

Экс- гендиректору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет за растрату, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

