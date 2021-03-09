Песков назвал сравнение «Спутника V» с русской рулеткой некорректным

«Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ уже выступило с определенными заявлениями на этот счет, предприняты определенные действия», - сказал Песков на брифинге, добавив, что спрос на этот препарат во многих странах говорит о его востребованности и популярности.

На прошлой неделе сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На данный момент ее применение одобрено более чем в 40 странах.

Создатели вакцины «Спутник V» потребовали публичных извинений от ЕМА за сравнение «Спутника V» с русской рулеткой, пишет «Газета.ру».



